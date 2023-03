Nu ska vi som har solceller betala nätavgift för inmatningsabonnemanget

Detta var jag klar över skulle komma i framtiden, varför? För det är en prenumerations inkomstkälla för företag, stat etc. Och där det kan plockas pengar vill det alltid plockas pengar.

Därför är mitt eget solcells bygge helt oberoende av el-nätet, det kör med separat el-system och separat el-nät som inte är kopplat in på nåt företags el-nät (då menar jag företag som E.on etc.) men helt privat, och den lagras på bilbatterier.

Det är självklart lite krångligt i.om. att man inte får följe el-lagen installera egna installationer som överstiger 48v utan el-behörighet, det sägs att lagen är till för att skydda folk från olyckor etc. men jag ställer mig tveksam eftersom du heller inte får lov att installera eget 240v system om du har el-behörighet, det måste ske via externa aktörer, och ja - jag tror det är för att förhindra folk i att bli helt oberoende och därvid försörja sig själv. el-bolagen har självklart förutsett detta, såsom dom kämpade för förhöjda nätavgifter helt utan tak. Jag tycker det är korruption.

Men det finns lösningar, men reglerna gör det krångligt att vara egen herre över energi, och häng med, för nu blir det lite långhårigt:

En 12v anläggning kräver tjockare kablar. Det finns en orsak till att det finns högspänningskablar, det är billigare att överföra el med högspänning då det kräver mindre tjocklek på kabeln. Skulle du t.ex. få den idé att använda 12v över hela ditt hus skulle dina kablar kosta en mindre förmögenhet pga. kopparpriset, dessutom så får du problemen med motstånd i kabeln över längre distanser över 10 meter. (Om ni inte vet vad jag pratar om så hänvisar jag till Ohms lag).

Allt blir dyrare, du måste ha automatsäkringar kring 50-300A, brytare, kopplingsdosor etc. som kan tåla höga A med låg V. Och det koster kassan.

Du måste tänka till hur du ska koppla anläggningen och vara lite strategisk med hur många solceller du kopplar in och använda inverterare på ett smart sätt - Dvs. du kan inte bara ha en jätte inverterare som klarar hela ditt hus eftersom du INTE får koppla in strömmen på det befintliga el-nätet i huset, även om du inte är kopplat in på E.on's el-nät pga. dom många krångliga regler som finns, såvida jag vet kan du bötfälls även om du har haft en behörig elektriker att göra en brytare som byter från E.ons låda till ditt eget system, jag är inte 100% på alla regler inom detta, det finns NYA regler kring detta som ska underlätta egenproducerat el som kan även överförs till andra byggnader - men då får det inte finnas boende i huset (jättemärkligt, jag vet).

For att kringgå detta kan du ha ett antal mindre solcellsanlägnninger på taket som är små kluster på högst 48v som kopplas in till varje inverterare, dom måste vara frånkopplat (och inte fast uppkopplat) dom olika apparater i huset, och du får bara använda och koppla in lösa el-dosor som dom du köper i butikerna för att koppla ihop en dator, teve etc. med sladd (extensioner, förlängare etc.) men det går det med om du är lite strategisk, t.ex. ett solcell kluster för varje rum i huset med eget batteri-kluster för varje solcells anläggning.

Men det är så jag gör för att kringgå reglerna så länge det går, jag vill inte vara fängslad av ett system som har fri prissättning med tvångsavgifter på nåt som är gratis (Sol-el, vind el etc.)