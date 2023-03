Tips om prisvärd single malt whisky under 500:

Hejsan

Ville bara tipsa om prisvärd single malt whisky. Då menar jag whisky som inte kostar mer än 500:-.

Vi som älskar Macallan och har det lite kärvt i plånboken kan inte riktigt betala 649:- för en flaska som för något år sen var 200:- billigare *djup suck*

Troligen för att deras destilleri är typ future stuff:

https://scotchwhisky.com/magazine/features/19128/inside-macal...

Men men....

Tänkte tipsa om några whiskys ni kan prova om ni inte gjort det.

Som alltid är detta väldigt subjektivt.

Jag gillar inte Bourbon eller whiskys som har legat och latat sig i amerikanska/kanadensiska fat så genom åren har jag fått lite kräkfeelings för sån whisky... Kanske för att jag druckit mig trött på The Ileach. Som också är prisvärd om man står ut med lite farfars rök i hans mockasiner doppade i sprit. Hatar vad Famouos Grouse har gjort med whisky-världen.... totalt förstört den.... Ungefär som att försöka sälja på er att OS/2 är bästa operativsystemet! SURE! I BUY 4 BOTTLES SO I GET A FREE HAT ON TAX FREE!

Men men...

------------------

355:- The Deveron 12 years

Shhh för helvete! Säg inte till bolaget att det är nå fel på priset! Har för mig att denna kostade över 400:- men typ Zorro måste ha gjort nåt. Denna whisky är sjukt ren. Den smakar av gröna äpplen, typ Granny Smith's, och jätte- jättebra smak. Eftersmaken är som det brukar vara med de mer prisvärda alternativen att den försvinner snabbt. Men jag anser att alla borde ha en flaska Deveron och bjuda någon "som inte tycker om whisky". De kommer ändra sig För denna är jävligt bra. Kanske lite överdrivet men en light version av Macallan fast utan honung och mja... skit samma. Köp en flaska Jag ska fan köpa 2 nästa gång jag är på bolaget. Ni som är trötta på Jack Daniels och sånt skit ni brukar rengöra era oljiga verktyg med, prova denna.... ren och fin smak av gröna äpplen Och sprit

449:- Highland Park 12 years

Priset har gått upp lite på HP men den här whiskyn är sjukt bra. Jag fick en flaska av 18 åriga och det är nog top 3 vad jag smakat. Ni som vill prova på riktig whisky eller ge bort en fin whisky så rekommenderar jag denna. Riktigt bra. Hoppas denna inte skenar i pris som Macallan. Om ni ska ha en riktigt bra whisky i samlingen eller ge bort så är det denna.

419:- Bunnahabhain Mòine

Denna whisky är från Islay vilket medför automagiskt att den är väldigt rökig. Fast denna är inte det. Kanske lite. Men inte som Lauphroaig eller Lagavulin som gör att man skiter röksignaler dagen efter. Gott men att slicka en tjärad båt är gott ibland. Ni som smakat Terva Leijona från Finland vet vad jag pratar om. Denna är mer mild och renare än vad vanliga Bunnahabhain är. Den är 46.3% vilket är rätt starkt. Och normalt så brukar man droppa i lite vatten i whiskys som är starkare än 40% för att de ska smaka mer. Hmm, kanske ska prova det. En nackdel var att eftersmaken var lite kort. Men det kändes inte som en stark whisky. Vanlig Bunnahabhain är väldigt rökig jämfört med denna.

499:- Dalwhinnie 15 years

En av de 6 klassiska single malts..... de andra 5 är. Oban, Cragganmore, Talisker, Lagavulin och Glenkinchie. Helt fantastiskt ren och fin whisky. Sjukt god. Hittar ni nåt pack med alla 6 så köp det. Fanns för 10 år sen men tror priserna har fk'at upp allt så det inte är genomförbart nu för tiden.

449:- Talisker 10 years

Islay malt. Trots 10 år så är den jävligt bra. Kanske top 3 på Islay (om man bortser från whiskys som kostar 23 njurar). Extremt bra rökig whisky och jag tror det än idag är det enda destilleriet i Scotland som styrs av en kvinna. Jävla tragiskt... SKÄRPNING SKOTTLAND! Anyways.... lite utanför 500:- budgeten med Ardbeg är nog finaste whiskyn som finns från Islay. Så köp den om ni har råd. Och ska ni ge bort den för helvete se till så att personen vet något om whisky så den inte blandar med cola eller nåt. Är dödssynd att blanda single malt med cola..... its all Famous Grouse fault.

419:- Glenfiddich 12 years

Det smakar som whisky smakar som alla tror. Och det är rätt. Köp inte denna whisky om inte du har stenkoll på ditt drickande. För denna whisky smakar nästan ingenting, inte ens starkt. Det är för lättdrucket. Livsfarligt. God whisky dock.

244:- (350ml) Jura 12 years

Fan så mycket bättre än Glenfiddich och smakar som whisky ska som default "Liten" flaska och perfekt om man ska ge bort en whisky och inte har fullt på kontot Solid choice!

419:- Glenburgie 15 years

Jättegod single malt från Ballentines vilket jag inte varit ett fan av tidigare. Men denna är riktigt bra. Ingen dålig smak, smakar rent och fint. Inga konstigheter, man kan slänga in vilka nyanser som helst här och de må vara sanna. 419:- för denna, köp 2!

----------------

Titta på denna video för er som är lite nya på whisky. Man behöver inte dricka för att förstå magin bakom whisky. Det är nördigt som fan.

En introduktion:

https://www.youtube.com/watch?v=pMV-T5hkRdg

The WILD History of Scotch Whisky: EXPLAINED (VARNING: NÖRDIGT SÅ IN I HELVETE)

https://www.youtube.com/watch?v=CEjFbSwRa4g

Ha det gött

Lasse