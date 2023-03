Hur länge kan jag förvänta mig att min telefon håller?

Jag har en Samsung Galaxy S8 som jag köpte sommaren 2018. Det var inte den nyaste modellen då (modellen kom ut 2017), men det var en ny telefon i det att den inte var begagnad när jag köpte den.

Bortsett från att batteriet slukar mer laddning nu jämfört med när jag köpte den (men utan att det är några som helst problem för det att klara en vanlig dag*, vilket i mitt fall innebär att surfa, lyssna på musik (ibland även podcast), logga in på bankappar, Messenger, WhatsApp och liknande), och att det är en spricka i skärmen, och sladden för att ladda den glappar ibland, så har jag inga klagomål på den nuvarande prestandan. Telefonen fungerar väldigt bra för mina behov. Jag ser till att en gång i veckan låta den vara avstängd ett antal timmar, blir som en omstart.

*Jag laddar alltid telefonen på kvällen till 100%, och efter natten plus efter nästföljande jobbdag (telefonen används endast för privata syften i mån av tid och utrymme under arbetsdagen) så brukar laddningen ligga på cirka 50%, det kan vara lite mer eller lite mindre beroende på hur mycket jag använt telefonen under dagen.

Men telefoner liksom datorer har en begränsad livslängd, och förr eller senare lär den sluta fungera. När jag googlar på det så verkar riktmärket vara att telefoner håller cirka två till tre år, och det har jag ju passerat med råge. När kan jag vänta mig att telefonen klappar ihop och dör av ålder? Det kan bli rätt problematiskt om det sker utan förvarning.

Sen tänker jag även på säkerhetsaspekten med t ex bank-id osv. När blir det en säkerhetsrisk att fortsätta använda en så gammal telefon?