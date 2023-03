EMI Störningar från Corsair RM1000X 1000W

Hej

Finns här någon duktig elektriker

Har lite problem med störningar i elnätet och har lyckats lokalisera detta till ett av nätaggregaten.

Har lyssnat av med AM radio och den ger verkligen utslag just på detta nätaggregat.

Enligt AM radion ligger störningarna i bandet 1500-1600 kHz

Ska prova att byta nätaggregat etc.

Går detta på garantin tror ni för det är väll inte normalt att det ska slå ut hela PLC kommunikationen i fastigheten ?