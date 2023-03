Har ett gäng spel till Playstation 1 liggandes som inte kommer till användning, så tänkte se om det finns något intresse för dem här.

De allra flesta är i bra till mycket bra skick, men finns självklart spår av användning.

Länk till album med bilder på samtliga spel: Imgur-album

(Not: albumet innehåller bilder på spel som sålts tidigare, spel som finns i annonsen är tillgängliga)

Finns även en länk till ett kalkylblad där skick på varje spel beskrivs övergripande, med länk till bild för det specifika spelet samt pris: Google Sheet

Om man köper samtliga spel får man paketpris: 4000:-

Lista på spel:

Break Out

Carmageddon

Cool Boarders 2 (Platinum)

Dino Crisis

Duke Nukem

Duke Nukem: Time to kill

Final Fantasy Anthology

Final Fantasy VII (Platinum)

Final Fantasy VIII (Platinum)

Gran Turismo

Gran Turismo 2

Gunfighter: The legend of Jesse James

MDK

Mickey’s Wild Adventure

NHL 99

Nightmare creatures 2

O.D.T

Resident Evil 2

Resident Evil 3 Nemesis

South Park (Value Series)

Soviet Strike (EA Classics)

Street Skater 2 (EA Classics)

Time Crisis Project Titan

Tony Hawk’s Pro Skater 2

