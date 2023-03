bool continueLoop = true;

while (continueLoop)

{

Console.WriteLine("Mata in ett tal");

int retur = int.Parse(Console.ReadLine());

if (retur == 10)

{

Console.WriteLine("Du har matat in rätt tal");

break;

}

else

{

if (retur < 10)

{

Console.WriteLine("Värdet är för lågt");

}

else if (retur > 10)

{

Console.WriteLine("Värdet är för högt");

}

}

Jag har pluggat inför ett prov men vi har inte fått någon information om bool continueloop = true samt while (continueLoop)

Skulle helst vilja veta vad detta gör till själva uppgiften.