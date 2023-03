Olika typer av USB C kablar, trådningen i dem?

Som rubriken säger, finns det olika USB C kablar? jag har en USB C förlängningskabel hona/hane som jag ska använda till ett par VR brillor och då funkar inte kabeln när jag kopplar på ena sidan av en ethernet och laddadapter in i headsetet men om jag skarvar från ett usb uttag i datorn till adaptern då ger den laddsignal.

Adaptern är typ en sån här https://www.elgiganten.se/product/tj...B&gclsrc=aw.ds

Kopplar jag in hona/han kontakten bredvid ethernetuttaget så ger den signal men om jag kopplar in på sladdsidad på adaptern för att förlänga ger den ingen signal, vill jag förlänga från laddaren så blir det inte heller någon signal.

Ganska grötigt inlägg men jag hoppas att någon förstår hur jag menar.