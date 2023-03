Lönesamtal, lön, "bonusar" och taktik: “Ny medellön och ‘Bonus’” eller “Ny hög lön och ingen ‘Bonus’”?

Hej Sweclockers,

“Övergripande:”

Jag är examinerad högskoleingenjör inom datateknik och har jobbat som programmerare i ca 6 år, men varit kontrollerat sjukskriven till och från (med bra kontakt med läkare och psykolog hos regionen/vården med grund i psykos, autism/asperger, trötthet, huvudvärk, stress med mera). Jag hade samtal för några veckor sedan med min chef där vi skulle diskutera lön. Han berättade även rätt plötsligt att det är arbetsbrist för min del så jag kommer bli uppsagd. Facket är inblandat i MBL-delarna på djupet och så vidare.

Så det jag, chefen och facket har hamnat på nu är frågan om ny lön samt en del frågetecken om en “bonus” som chefen hade lovat att jag skulle få för 3 år sedan. Jag har under dessa 3 år frågat min chef hur det blir med “bonusen”, men antingen så “duckar” han för frågan eller blir typ arg. Jag får blockeringar (“blackout”/”associationsångest” med mera) eftersom jag inte kan kommunicera med personer jag inte känner helt som blir arga utan giltig orsak, i dagsläget.

“Detaljer kring bonusen:”

Jag började på detta teknikföretag våren 2018 med ingångslön 28000 kr/månad. Jag fick i uppgift att programmera ett program som skulle fungera både för Android och Windows som via blåtand skulle kommunicera med en elektronikbox som gör mätningar på rotorer i industrin. Mjukvaran jag programmerade presenterar sedan hur man åtgärdar vissa typer av problem som rotorn har. Så att rotorn/maskinen håller och fungerar längre tid framöver helt enkelt.

I september 2019 fick jag psykos. Typ att gå in i väggen. Jag har arbetat 0%, 25% och 50% till och från.

I början av 2020 sa min chef att jag kommer få löneförhöjning samt bonus när jag blir färdig med mjukvaran. Jag blev färdig med första versionen av mjukvaran våren 2020. Jag frågade om bonus och löneförhöjning men chefen sa inget.

I början av 2022 bad jag om ett samtal kring ny lön samt bonus. Det blev totalt 3 dramatiska lönesamtal där jag hade kraftfulla argument, som kom ifrån en “samlad abstrakt” bedömning kan man säga. Så i slutet av tredje lönesamtalet beslutade chefen, med lite “formell karisma”, att min nya lön skulle bli 32000 kr/månad. Men ca en timme efter lönesamtalet kom jag på att jag förträngt (supression/repression) bonusen. Så jag kikade in hos chefen lite “informellt” och frågade hur det blir med bonusen. Han sa då som taget ur luften att “Det blir ingen bonus eftersom du fick så hög lön nu samt att det blir för höga social avgifter! Du får en dator eller cykel eller något!”. Jag fick ångest, sa knappt något och gick tillbaka till mitt rum.

Under våren 2022 sjukskrev jag mig på heltid pga känsla av total utmattning (huvudvärk och trötthet). Och nu i dagarna har lön och bonus kommit på tapeten igen. Det som facket säger nu är att det kanske eventuellt skulle kunna vara lämpligare att på ett taktiskt sätt få till en “högre lön istället” för en “medelhög lön samt bonus”. För till exempel om jag får högre lön nu så kommer det ju påverka SGI. Alltså när jag nu lämnar företaget och går in i sjukskrivning utan anställning så kommer jag ju få högre sjukpenning, om vi antar att jag då får löneförhöjning. På facket lät det som eventuellt något bättre med högre lön istället för engångsbelopp (gratifikation). Kanske man ska tänka sig en högre lön istället för bonus, t ex för att jag inte vet om jag kommer vara heltidssjukskriven ½, 1, 2 eller 3 år eller mer år framöver innan jag börjar arbeta igen och kan få upp SGI/lön igen. Jag och chefen har ju inte lyckats prata om några summor alls dessutom. Jag har i mitt sinne snöat in väldigt mycket i denna “bonus”. Det blev som en “emotional trap/trauma”. Jag önskar få lite kött på benen så jag kan gå vidare i kropp och själ, där jag känner att jag gjort “någorlunda tillräckligt”.

“Frågan/diskussionen:”

Iallafall mitt inlägg blev långt, lite spretigt och “autistiskt” (kanske?) med mera. Vad har ni för tankar och tips kring lön och bonus? Kanske ni kan vara lite “psykologisk hjälp” eller vad man kan kalla det. Kanske jag ska försöka få till en högre lön istället för “lite högre lön samt bonus”? Det känns skönt att få lite mer kött på benen så att jag sedan kan släppa detta. Jag behöver lite “Mind-Blowers” till exempel.