Power supply surges - alltid efter 10 min Fortnite. PSU defekt eller kan det vara nåt annat?

Hej, jag sitter på distans och hjälper min systerson med datorn när han får problem men nu behöver jag support från någon som kan det här...

Vi har byggt datorn tillsammans för ett antal år sen, den har funkat bra tidigare men nu har den börjat krascha - och bara när han spelar vissa spel. Då kraschar den efter 10-15 minuter. T.ex. Fortnite gör att datorn stänger ner sig och startar om (hamnar i bios).

Uppstartskärmen ger meddelandet: Power supply surges detected during the previous power on. ASUS Anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!

Då är frågan om man direkt kan säga att det är PSU som är defekt? Eftersom det har så tydlig koppling till 10-15 min spelande av lite mer belastande spel.

Hans spec är:

Intel Core i5 4690K 3,5 GHz 6MB kylning Intel Standard

ASUS Z97-A

2x 4 GB Corsair Vengeance 1 600 MHz DDR3

MSI GeForce GTX-970 4 GB Gaming köpt 2016

Samsung 860 EVO 500GB

Seagate BarraCuda Desktop 2TB 7200rpm 256MB

Corsair CX650W 650W

Windows 10

Övrigt som vi kollade innan jag blev medveten om felmeddelandet om power supply surges, vet inte om det är relevant men skickar med det här iallafall:

Andra spel som tex Minecraft funkar. Roblox kraschar ibland.

Vi har uppdaterat grafikkortets drivrutiner och ominstallerat spelen. Hjälpte inte.

Vi har övervakat temp genom MSI Afterburner senast innan krasch: GPU 70 grader och för CPU 69 grader. Borde alltså inte vara orsaken.

Jag har kollat i Windows Loggboken/Event viewer och det är jag inte van att läsa men där fanns massa Varningar. Dock ingen som jag kan koppla ihop exakt tidsmässigt med krascherna:

6062 - Lso was triggered (återkommer var tredje minut)

157 Disk 2 har oväntat tagits bort (6 min innan krasch)

Det finns också tidigare I loggen varningar om behörighet som exvis: “Certifikatet för lokalt systemkonto med tumavtrycket 7c 4c f0 .. .. .. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX har upphört att gälla eller kommer snart att upphöra att gälla.” Och “Behörighetsinställningarna programspecifik ger inte Lokal behörigheten Aktivering för COM-serverprogrammet med CLSID.…”