Lämpliga sensorer för placering i kyl & frys?

Jag har börjat ledsna på mina Shelly wifi enheter pga dålig täckning trots korta avstånd och även zigbee och z-wave.

Nu sitter det en wemos från kjell för 139:- i garaget med 2st dörrsensorer (dörr och garagedörr), 1 relä för garagetporten och 2st temp/luftfuktighet mätare. Allt på samma och jag har ändå några pins kvar

Den har överdrivet bättre wifi men strömmatas av en micro usb (just nu lilla apple laddare, möjligtvis en passthrough laddbank senare som ändå ligger).

Allt hanteras enkelt via esphome i home assistant. Behövde inte ens traggla första gången, in med usb kabel och så skötte chrome det men någon virtuell com port. Alla ändrar wifi efter det.