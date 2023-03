PS5 spel: FFVII, TLOU, Returnal, m.m.

PS5 spel säljes.

Priserna inom parentes är billigaste ni kan få tag på spelet nytt via prisjakt 2023-03-26 , frakt kostnad exkluderad.

Returnal = 200 kr (537)

Ghost of Tsushima Directors Cut = 200 kr (452)

The Last of Us part 1 = 200 kr (655)

Final Fantasy VII Remake Intergrade = 200 kr (619)

F.I.S.T Forged in Shadow Torch (limited edition och fortfarande inplastat) 250 kr (349)

Guardians of The Galaxy 100 kr (199)

Tony Hawk 1+2 remaster 100 kr (280)

Horizon: Zero Dawn complete edition 100 kr (179)

Om du vill köpa alla spel kan vi diskutera om ett schysst totalpris.

Spelen kan skickas och då står köparen för fraktkostnad.

