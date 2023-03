Sökes: 13900k, DDR5, NVMe, mini-ITX-moderkort, PSU, chassi etc.

Hej,

Söker komponenter till ett nytt bygge

Nedan är en lista på komponenter som intresserar mig. Ej uttömmande:

CPU: 13900K/13900KS (ej KF)

DDR5: 2x16GB/2x32GB

NVMe: 1TB/2TB, låg latens särskilt intressant, ex. 990 PRO.

mini-ITX: B660-i/B760-i/Z690-i/Z790-i

PSU: >=600W + SFX + tyst, ex: Corsair SF600/SF750

Chassi: Alla chassin intressanta, även icke-SFX. Enda kraven är att det är billigt och finns i Stockholm

Misc: Phanteks T30, Noctua A12x25, Stor hårddisk (>=6TB), contact frame etc.

