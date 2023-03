Söker passform på in ear

Hej,

Ber om ursäkt på förhand om detta redan avhandlats i en annan tråd. Kunde inte hitta vid en snabb sökning.

Hursom, jag söker efter flera in ear hörlurar med samma passform som indy fuel (se bild). Det är just en lilla tippen tillsammans med true wireless pluggen som gör att dom passar sådär perfekt. Är det någon som vet flera in ear lurar med denna komfort?

Tack!