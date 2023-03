Ev defekt psu, ger inte -12v går det att använda ändå?

Enligt Wikipedia:

"The −12 V supply is primarily used to provide the negative supply voltage for RS-232 ports and is also used by one pin on conventional PCI slots primarily to provide a reference voltage for some models of sound cards."

(Källhänvisning saknas tyvärr.)

Förmodligen går det att använda om det enda felet är om -12V saknas, med andra ord. Frågan är ju dock om det är det enda som är fel... om det är så att det saknas för att de sparat in på detta kanske det är ett riktigt skitagg du inte vill använda ändå. Beror väl lite på hur du värdesätter komponenterna du tänkte strömmata med nätagget.