PC För Gaming 20K (Inet)

Hallå, nu är det tid för ett nytt gaming bygge, behöver lite hjälp för jag har verkligen ingen koll på dagens PC komponenter, för att göra det så lätt som möjligt vill jag att datorn ska byggas och testas av Inet (priset för att Inet ska bygga ligger utanför budget)

Min Budget är 20k men några kronor över går bra ifall komponenterna är värda det

Min nuvarande skärm:

https://www.inet.se/produkt/2208414/asus-25-rog-swift-pg258q-...

(jag föredrar att spela på 24/25" skärm)

så kommer köra i 1080p på high/ultra beroende på spel

så 1440p, 4K samt Ray tracing har jag inget intresse av i nuläget.

vill kunna uppgradera komponenter t.ex. 4090 eller bättre om 2-3år samt CPU men har ingen koll om de kräver något speciellt moderkort för detta (moderkortet behöver inte ha WiFi kör 100% ethernet kabel)

Lite av mina spel intresse att gå efter om det hjälper för att bestämma delar för datorn

MMORPG: World of Warcraft, Diablo 4, Wayfinders, Throne and Liberty

FPS: Cod/Warzone, Apex, The First Descendant

Story/singel player: Hogwarts legacy, Horizon zero dawn, Atlas fallen, Assassins creed valhalla, God of War

Tackar för all hjälp jag kan få!