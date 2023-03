Redfall PC/Steam key

Steam nyckel för spelet Redfall: Bite Black Edition som släpps 2 Maj på Steam.

Mer info här:https://store.steampowered.com/app/1294810/Redfall/

Detta ingår i Bite Black Edition:

Redfall-basspelet

Redfall Hero Pass med Two Future Heroes

Laser Beam Multi-Weapon Skin

Tactical Knife Stake Weapon Attachment

Northern Expedition Devinder Outfit

Eyes in the Dark Jacob Outfit

War Clothes Layla Outfit

Engineer Volunteer Remi Outfit

På Steam kostar Bite Black Edtion 100 Euro och på CDkeys kan man köpa det för 829 kr.

Instruktioner för att aktivera spelet:

1. Uppdatera eller installera den senaste versionen av GeForce Experience

2. Öppna och logga in på GeForce Experience.

3. Gå till kontorullgardinsmenyn och klicka på LÖS IN.

4. Ange nyckeln från ditt kvalificerande paketinköp.

5. Följ resten av anvisningarna på skärmen för att logga in via ditt Steam-konto.

6. Välj LÖS IN för att lösa in Redfall till ditt Steam-konto.

7 STARTA Steam för att påbörja installationen.

Koden måste lösas in senast 2023-05-11

