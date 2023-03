Ej IT-kunnig söker råd - Råkat ut för virus/malware

Hej Sweclockers.

Tog det mindre lyckliga beslutet att öppna en pdf-fil från en linkedin-annons via mobilen i förra veckan och efter det har internet här hemma levt rövare.

* Kommer alltid ut på internet via wifi genom mobilen (tjänstelur och privat i samma).

* Kommer endast ibland ut via privata datorn, med en IP-adress som börjar på 192 kommer jag inte ut. Endast när det börjar på 83 eller 188.

* Kommer oftast, men inte alltid, ut på nätet via jobbdatorn (LAN), har även under perioden jobbat hemma.

* Kan inte längre connecta till chromecast då den säger att mobil och CC ej är inloggade på samma nätverk.

Har dragit ur router och kör endast via mobilens nätverk nu.

Två frågor:

Hur illa är det?

Vad borde jag göra?

Tacksam för råd.