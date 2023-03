Travel size renderingsmonster

Enda stora problemet jag ser är processorns kylning, för man får inte in en stor kylare i Ridge.

Having said that, kan man ju kanske undervolta processorn och strypa hur mkt ström den får ta så blir det bättre. Sen finns det ju vanliga 13900 (inget K) också, som kanske är ännu mer lämpligt.

Grafikkortet är jag inte så orolig för, Ridge har öppning för den på båda sidor.

Noctua L12S ska tydligen passa också men då blir jag osäker på om heatsinks på moderkortet eller RAM minnen kommer ta i fläkten, så därför har jag valt en pytteliten L9i.

Intressant projekt annars, spännande att se vad du landar på