m.2 på Asus Z97i Plus

M.2-porten delar inte bandbredd med något annat på det moderkortet, men som på de flesta Z97-moderkort så är den begränsad till 10 Gb/s (1,25 GB/s). Så du kommer inte få ut full hastighet, men i övrigt är det inget problem att använda vilken M.2 SSD du vill.

Tillägg: Fast nu såg jag i manualen att det står "This motherboard features the M.2 slot, which shares bandwidth with PCI Express x2 slot to speed up data transfer up to 10 Gb/s.". Moderkortet har dock ingen PCIe x2-port, så jag misstänker att de bara råkat klistra in någon standardtext där. Men M.2-porten borde inte behöva dela bandbredd med något annat eftersom moderkortet ändå bara har en enda PCIe-port, så det är inte direkt någon brist på bandbredd.