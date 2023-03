Hjälp med köp av TV till mor min(Antenn fixerad)

Hej TVclockers!

Nu är det så at mor min är ute efter en ny TV efter att den inbyggda antenn delen lagt av på någon äldre samsung platt TV från 2009 hon haft. Hon kör med en antenn kabel rakt ifrån ett comhem/tele2 uttag och vill ej ändra detta. Personligen har jag rekommenderat att överväga att skaffa en TV box till hennes redan aktiva internet som vi kan dra in via router, men det är hon inte sugen på eftersom hon då måste köpa till ett TV paket och det blir 2-300kr dyrare i månaden.

Då jag tycker en tv box är det är den lättaste lösningen så kan jag inte heller säga emot för mycket heller då hon är pensionär och smålänning så ni förstår nog min situation även om antenn fasas ut, och hon är hur nöjd som helst med de kanaler hon får. Varav hon är sugen på att investera i en helt ny TV med fungerande antenn ingång.

MEN..

Det verkar lite som de nya TV apparater som finns saknar just en vanlig antenn ingång förutom om det är någon billig små skit som knappt ger bättre bild än vad hon får på sin gamla 42" TV.

Hennes budget är 5-8 tusen, 43-50" och med antenn ingång på baksidan. Finns det någon duglig TV som kanske säljes på NetOnNet eller Mediamarkt eller som kan beställas med hemkörning.

Eller har jag något annat val? Nämde detdära med att kanske överväga en begagnad TV på blocket men det var hon inte sugen på. Så allt för att mor skall bli glad.

Uppskattar all hjälp