Säljer en knappt använd Playstation 3 Konsol med en spelkontroll och en fjärrkontroll.

Inhandlades till morsan för att hon skulle ha en Bluray spelare, blev nog inte mer än ett par bluray filmer som spelades på den här konsolen, annars har den använts lite lätt som Spotify och Netflix maskin.

Jag har nu lånat den och spelat igenom The Last of Us, but that's it.

Jag switchade ut 40GB hårddisken mot en 80GB Intel SSD.

Den kommer endast stå och samla damm här, så känns bäst att den hamnar hos någon som har någon nytta av den.

Säljer den billigt eller högsta bud.

Om den ska skickas tillkommer såklart frakt och paketering.

Annars finns jag i Sthlms innerstad för upphämtning.

