Nåt fel på ny, färdigbyggd, dator från Inet

Hej!

Jag fick idag hem en ny dator som Inet byggt åt mig. Men det är nåt fel. Ska ringa Inet imorgon och höra med dem. Men det kanske är något enkelt fel som någon här vet hur man fixar.

Jag fick den utan OS. Jag har två USB-stickor med OS på, en med Windows 11 (nedladdat från Microsoft) och en med Linux Mint. Ingen av dem funkar att boota med utan problem.

Med Windows så kommer man till installationen, väljer språk, tar "Install Now", och sedan kommer man till en sida i installationen där jag tror man ska välja vilken partition man ska installera på. Men då får man ett felmeddelande som lyder "A media driver your computer needs is missing", och sen kan man inte komma vidare.

Med Linux får man felmeddelandet (inte exakt såhär, men skrev av det viktigaste, tror jag):

> ACPI BIOS error (bug): Failure creating named object ae_already_exists

> ae_already_exists during name lookup/catalog

> hub 8-0:1.0: config failed, hub doesn't have any ports! (err -19)

Och sen kan man inte boota, förutom om man tar compability mode. Med compability mode funkar det att boota. Och sedan installerade jag Linux, tog bort USBn, och bootade från den nya installationen, men då får man samma fel som ovan igen.

Någon som har några idéer? Som sagt: Helt ny dator, så något är nog fel på hårdvara eller BIOS.