Segt internt 1000/1000Mbit/s?

Hej alla glada, har fiber 1000/1000 via Bahnhof som vi tecknat via föreningen.

Har inte lyckats få ut mer 240 Mbit/s över WiFi. Får ut runt 650 Mbit/s via kabel (ethernet) mellan datorn och router men kan glömma dessa siffror via WiFi. Får ut runt 800 Mbit/s när jag kör kabel direkt mellan datorn och fiberfördelaren (fiberdosan).

Har provat med följande routrar

Asus RT-AC5300 en Asus RT-AC68U, en Asus RT-AX88U och en Netgear Nighthawk R7000 men får samma resultat.

Hade 250/100 uppkoppling via Bredbandsbolaget innan och fick ut strax över 250 Mbit/s med samma hårdvara (RT-AC68U).

Har någon något tips på vad jag kan göra eller varför detta uppstår?

Vore oerhört tacksam för svar/lösning 🙏🏽🙏🏽🙏🏽😊