Telias mobila bredband (4G / 5G ) - Hur oändligt är oändligt?

Skrivet av DennisOlof: Tack för ett inlägg med riktiga fakta om dessa begränsningar. 1Tb eller 1.5Tb ser jag som otroligt mycket data men ska man streama, och annat tungt så måste man hålla koll på sin trafik, det går fort att äta upp den mängden data om man är storanvändare av Internet. Man inte ladda hem tonvis med data, hålla koll på hur mycket trafik man förbrukar vid spelande. Sänka upplösningen när man streamar till 720p osv. Helt klart värt att ha en 4G router som håller koll på din trafik åt dig med en räknare, då får man med all trafik i sitt LAN och vet vad som drar trafik etc. Sedan får man fördela över månaderna om det är större saker man vill plocka hem för att inte slå mot den där limit som dom satt. Gå till inlägget

1,5Tb är helt klart mycket data, förutsett att du inte har fru och barn. Om någon dessutom är gamer så går det förvånansvärt fort med dagens gaming as a service funktioner med konstanta patchar.

Och, återigen, Telia säljer själva spelstreaming. Så, 1-7tb (eller mer, beroende på vad du gör) per device per timme för normala tjänster, ovanpå det OS patchar, spelpatchar, hemlarm etc. Och sen skall vi komma ihåg att Telia är väldigt tydliga i sin marknadsföring, dom vill verkligen driva hem att det är OBEGRÄNSAT.

Sitter själv i en ganska vanlig situation: fiberleverantör (IP Only) utan PTS löfte säljer in löfte om fiber, annan leverantör (Open Infra) med faktiskt PTS löfte kommer senare och ingen granne vågar skriva på pga hot om dubbel betalning från IP Only. Resultat: ingen fiber.