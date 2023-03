Kan ej boota win 10 från M.2 ssd vid ominstallation

Hej!

Jag fick för mig här idag att jag skulle ominstallera datorn från grunden när man ligger hemma och är sjuk.

Det skulle man ju inte ha gjort, jag har ett usb med win 10 iso på där jag kommer in i installationen för att välja hårddisk mm.

Jag formaterar om min M.2 så att den är tom, installerar win 10 på den. Men sen när datorn startas om för att fortsätta installationen så väljer den att inte boota ifrån ssdn, jag går in i bios för att tvinga den att starta från ssdn via "boot menu" men blir kastad tillbaka till bios efter någon sekund.

Har sökt mig förgäves i snart 3 timmar på hur fan jag ska lösa problemet, finns det någon trevlig själv som kan bistå med hjälp?

Moderkort: Asus ROG Z370-G-Gaming

CPU: Inter Core i7 8700k

M.2: Samsung 970 evo 500gb