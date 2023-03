Uppdatera OnePlus 7 Pro till Android 12, någon som provat?

Som rubriken lyder, är det någon som testat Android 12 som nyligen rullats ut i Sverige till OnePlus 7 Pro?

Är lite tveksam till att uppdatera, läser på en del utländska forum daterade ett halvår tillbaka där många upplever problem och avråder andra från att uppdatera.

Enligt change log nämns att batteriet ska optimeras ännu bättre, och det är väl den som börjar visa sin ålder nu, men batteriet håller hela dagen än och de som fått problem påpekar bl.a. att batteriet dräneras mycket fortare (utöver andra allvarligare buggar).

Ska jag gå efter filosofin "if it ain't broken, don't fix it" eller finns det några därute som redan vågat ta hoppet över till version 12 för sin OnePlus 7 Pro?