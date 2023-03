PLEX, backup, emulator, VM(?), nedladdning i ett

Hejsan, för ett tag sedan så köpte jag på mig en del saker som nu bara legat, tanken var att projektet skulle bli någon slags hemmaserver(?).

Det jag har hemma är

NUC i7-8700T 16gb

NAS Synology

Tanken var då att NUCen skulle var hjärnan och NASen minnet. Angående mjukvara då, hur ska jag ta mig till, vilket operativsystem ska jag installera på NUCen?

Det jag vill åstadkomma är då att ha en PLEX-server med filmer på NASen, men servern ska vara på NUCen ifall jag behöver transcoda. Jag har redan betalat för life på plex.

Sen tänkte jag skapa mitt egna cloud med antingen NUCen till NASen eller bara använda Synologys egna appar, vad är bäst? Mest för mobil och kamera. Skulle även vilja skapa åtkomst åt andra familjemedlemmar då de även ska kunna ha sin "backup" där.

Hade även i tanke att ha den som en server som kan emulera konsollspel för att sedan spelas på TVn som har en mibox.

Vill även ha ett par instanser av ett helt OS, (sandlåda?) där jag kan göra allt men remotely på en windows-miljö på en dator från hemmet. Tänkte då främst kunna komma åt det från en iPad eller androidplatta och ha windows on the go så att säga. Men varje OS skulle då inte behöva bruka så mycket resurs då det endast skulle handla om simpel browsing eventuellt lättare spel. Antar att det är VMs jag ska vända mig till här? Behöver jag mer RAM för detta eller är det antal kärnor som är viktigast?

Tänkte mig något med Teamviewer och wake-on-lan, så den inte behöver vara igång 24/7.

Till slut skulle jag även att det här systemet ska klara av att tanka ner filer på distans, ie att jag med mobilen kan be den att dra ner önskad fil från önskad hemsida/server.

Någon som kan hjälpa här med hur jag ska ta första steget efter inköp av hårdvara?