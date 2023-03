Hej. Jag som inte har några erfarenheter alls av att bygga en dator själv skulle uppskatta en del råd för just detta! Vilka komponenter som skulle passa mina ändamål. Planen med denna dator är att spela World of Warcraft, League of Legends, PUBG osv. Enklare spel helt enkelt. Min budget ligger på ca 13k och om möjligt klara mig i några år utan problem och krav på uppgraderingar. Planen är att beställa allt från Inet då dom även kan sätta ihop datorn åt mig när jag inte har möjlighet till att göra det själv. Jag har inga direkta förväntningar eller krav förutom att jag helst har en Intel processor och ett Nvidia kort eftersom jag känner mig trygg med dessa två sen tidigare datorer. Några förslag på hur denna dator skulle kunna se ut? Tack på förhand!