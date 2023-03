intressekoll: 2 st gaminglaptops från Clevo. Sparsamt använda. RTX3070, 32GB RAM, 1,5TB SSD

Hej!

Ska försöka lista allt relevant men missar jag något så fråga på!

Har 2st datorer som beställdes December 2021 och levererades i slutet av Februari 2022. Det enda som inte stämmer i specifikationen nedan är RAM-minnet, där jag gjorde ett tillägg så att det blev 2x16(tur att leveransen var sen). Tror kylplattorna(Cooler Master Notepal) ligger i förrådet men inte säker.

Datorerna är väldigt sparsamt använda vilket är anledningen till att jag undersöker intresset och det uppskattade värdet av dem. Tycker de är för dyra/bra för att knappt användas och bara stå/förlora värde. Kommer det intressanta bud så säljer jag antingen en eller båda.

Garanti finns kvar, likaså orginalförpackning. Fick inget "riktigt" kvitto av Clevo men har beställningen på mail/Clevo-kontot och skulle strul uppstå inom garantitiden så hjälper jag till så gott jag kan. Alternativt så kanske Clevo kan skicka ut ett kvitto om man ber om det.

Datorerna finns i Solna/Stockholm. Har inte något rykte här så kan tänka mig att mötas upp med datorn/datorerna oformaterade så att man får se att allting funkar. Kan väl även vara idé för att undvika transportskador. Detta gäller självklart bara vid ett genuint intresse och utan förhoppning på att kunna pruta på plats, efter vunnet bud.

Finns inget intresse här tar jag tacksamt emot en värdering.

CLEVO PC50DR | FHD 15.6 IPS 240Hz | INTEL CORE i7-10870H | NVIDIA RTX 3070

Gamdias Zeus E1, USB (16710-19020-00200-G)

Cooler Master Notepal X150R notebook cooler (MNX-SWXB-10FN-R1)

15.6 inch Full HD 1920x1080 IPS 240Hz matte

NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB GDDR6

Intel Core i7-10870H | 16MB Cache | 2.20~5.00 GHz | 8C/16T | HT | TDP 45W

CPU / GPU with Thermal Grizzly Kryonaut Extreme

16GB (1x 16GB) DDR4 3200MHz Samsung / Patriot / FURY Impact

512GB Intel SSD 670p M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (SSDPEKNU512GZX1)

1TB Intel SSD 670p M.2 2280 PCIE 3.0 x4 NVMe (SSDPEKNU010TZX1)

Intel Wi-Fi 6 AX201 | Bluetooth 5.2 (for general use and professionals)

QWERTY Swedish (Multicolor RGB)

1x 73Wh Battery Pack Embedded (screwed)

Power supply 180W

EU | Type E

Cleaning and maintenance of the cooling system | Replacement of the thermal grease

24 months warranty | 6 months for collection in EU countries | Lifetime technical support

Ser nu när jag kollade på bilderna att något dammkorn och litet hårstrå letat sig fram. Samt att fingrarna lämnat avtryck på de alldeles nyligen avtorkade ytorna =P

Edit: På en av datorerna saknas GeForce klistermärket, det är den som bilderna är tagna på. Nu tror jag att jag fått med allt.

