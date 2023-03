Grafikkort är dyra - men vad får vi för pengarna?

Skrivet av Finländaren: Jag tror många bara blir frustrerade när de ser att det finns betydligt bättre komponenter än vad de har råd med. Säg att du bygger en dator för 20k idag, jag upplever då att många känner att ingen borde få ha en bättre speldator än så. Gå till inlägget

Precis detta.

Sett flera kommentarer med att man vill lägga PC gaming på hyllan för det är så dyrt.

Dyrt om man vill ha det bästa av det bästa ja.

Men en dator i en lägre prisklass (och samma pris som förr) klarar av alla dagens spel galant.

Men man får skippa krav som 4K i 144fps. Men det är fullt spelbart även på seriös nivå.

(ok det finns några få UDDA fall där det inte fungerar. Som med Last of Us 1 till PC om man har 8gb ram. Men där har ju utvecklarna av spelet totalt misslyckats)