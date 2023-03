Bedrägeri byten Steam CS GO - verkar inte finnas något att göra

Helt värdelös funktion att "confirm" byte via steam guard eller steam app.

Tänkte skicka min Bowie kniv till min son och la in den för byte eller då gåva efter som jag inte behövde något från honom.. Naturligtvis blev det något konstigt i confirm steget, minns inte men det stod typ att "not possible to confirm" eller nåt annat skit. Får upp själva bytet igen och då står det samma namn och profilbild igen och jag trycker confirm.

Grabben undrar några dagar senare varför inte kniven kommit till honom och jag säger att jag har ingen aning.

Sedan kollar jag och ser att någon lagt in ett skuggkonto, oklart hur de klarat det och hur det gått så snabbt at typ dubbla det kontot och direkt erbjuda byte igen men det står ju typ 0 år i service så jag inser att någon har lyckats lura mig. Egentligen så menar jag att något är skumt med steam guard, steams app som först inte tog emot själva bytet/gåvan utan sa ifrån och sedan när det var skuggprofilens tur då gick det utmärkt.

Har läst att det är fraud på Steam med anställda involverade, jag vet inte kanske det är så.

Eftersom jag jobbar med betallösningar så känns det lite sådär att man inte gör detta mer failsafe. Dessutom har ingen svarat på mitt meddelande på hur länge som helst men efter att jag idag igen skickade ett meddelande då kom en fake agent upp och började chatta med mig om att nu ska vi ställa allt tillrätta, låste kontot och höll på med instruktioner om att överföra allt till ett nyöppnat konto och skit. Loggade ur allt och sedan in igen, men kontot var låst för ändringar en stund till. Sedan kom det igång. Jävligt skumt och obehagligt. Som sagt från Steams sida hel radiotystnad. Jag tänker att det har gått illa fr många min 2000kr kniv som jag inte köpt utan öppnat låda må ju vara hänt men det är ju ett riktigt dåligt system för att skydda användarna om anställda typ kan gå in och vara med på sån här skit.

Less ville bara skriva av mig. Folk börjar ju bygga upp inventories som är värda en del. Tror inte att Steam riktigt insåg att de behöver bygga bättre säkerhet kring detta när de drog igång för många år sedan