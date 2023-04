Migrera allt från nuvarande SSD:n till en större

Skrivet av lesscool10: Har för närvarande dom två viktigaste sakerna i livet, operativsstemet & CS settings, på en 110GB SSD, av nån anledning har vissa saker över tid laddats ner där trotts att jag flyttat downloads etc till en större HDD, long story short SSD:n är överfull, kan jag köpa en ny större SSD och helt enkelt "kopiera" den gamla till den nya utan att de cuckar hela mitt liv. Om inte, hur bör jag gå till väga? Gå till inlägget

Her er et annet alternativ med instruksjoner til hvordan du kan klone en SSD til SSD (NVMe/HD eller USB funker også).

Clonezilla (gratis app) - link til appen er på samme sted som linken nedenfor med instruksjoner - virke å være anbefalt fra andre siter der også nevner test versjoner av kloning apper, så den burde være helt ok for det du trenger.

https://www.tomshardware.com/how-to/clone-your-ssd-or-hard-dr...