Skärmar blir temporärt svarta och fläktar blir extremt snabba/högljudda vid intensiva spel

Hej SweC, jag har lite problem datorn som jag behöver hjälp med.

Det har hänt två gånger nu att vid intensiva spel så blir mina skärmar svarta i någon enstaka sekund, visar bild igen och mina fläktar (vet inte vilka) går på extremt högvarv tills jag stänger av datorn genom att hålla in strömknappen. Första gången hände det för månader sen på Horizon Zero Dawn, igår hände det på Devil May Cry 5. Det händer efter att jag har spelat i en stund, inte omedelbart.

Detta har bara hänt sedan jag köpte min RX 6800 (begagnad, nyskick) i september 2022. Jag köpte också till ett nytt 850W gold Corsair PSU. När jag fick GPUn körde jag 3DMark stresstest utan problem, min GPU presterade som genomsnitt och CPUn i lägre percentil. Jag kunde spela HZD och andra krävande spel utan problem i månader, problemen uppstod senare.

Extra info: RX 6800, R7 3700X (2 år gammal, bytte kylpasta vid köp), och köpte nya fläktar till chassit för ungefär ett år sedan?

Vad kan detta bero på, har någon lösningsförslag? Tack så mycket på förhand ❤️