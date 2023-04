Uppgraderade gammal dator med rx580, 4 RAM-stickor dog samtidigt - PSU? Moderkort? ...Mjukvara?

Kortfattat:

Hårdvara: Asus p8z68-v pro, i7 2600k (@4.4), 16GB DDR3 Corsair Vengeance 1600 (1.507v, 1648MHz), EVGA GT 650W 80+ Gold (6 månader).

Byter från Asus Radeon HD7750 till Gigabyte rx580 Gaming 8G RGB. (inkopplad med 8pin strömkabel).

4 RAM-stickor dör. Varför?

Långfattat men (tro't eller ej) förkortat:

The damnedest thing.

Bakgrund: Skulle uppgradera grafikkortet i min huvud-dator. HD7750 dög inte längre för 4K-desktop i 60Hz, Sapphire Nitro rx570 fick jag inte tyst fläkten på under MacOS, så jag lade vantarna på en Gigabyte rx580 då jag tidigare haft framgång med att få en Gigabyte rx560 helt tyst under MacOS. (då jag kör MacOS och Windows på samma dator var det Radeon rx400/500 som var aktuella uppgraderingar om man ska hålla sig på rätt sida 1000kr, jag spelar inte nämnvärt så klarar mig med gamla grejor)

Fick grafikkortet, satte in det i datorn, det varvade upp men fick ingen bild. Ingen stress egentligen. Vet att mitt gamla moderkort (Asus p8z68-v pro) kan ha strul med vissa grafikkort, pga UEFI-blabla som jag inte förstår, så bootade upp från den interna grafiken till Windows 10, jodå, grafikkortet kändes igen och fungerade åtminstone, inga problem för PSU (650w) ,men fläkten på GPU varvade på rätt bra.

Kanske en liten biosuppdatering för kortet? Kanske löser att få bild från boot. Bios hittade jag ingen nyare, men Aorus Engine och RGB Fusion 2.0 fanns, så jag tog hem dessa för att ändra fläktläget från något ”Game mode” till ”Silent mode” (exakt namn lade jag inte på minnet), varpå fläkten tystnade. Vet inte om jag rebootade, då jag inte såg detta som särskilt anmärkningsvärt, speciellt relativt vad som sedan hände.

Jag kör fortfarande kortet som sekundärt, bootar från den interna intel-grafiken. Ska ändra till legacy start i bios sedan, etc, för att försöka kunna boota med kortet som primärt.

Dags att stänga av RGB på kortet. Det görs via RGB Fusion antar jag. Jaha, man kan få det att ganska diskret visa temperatur eller fläkthastighet genom att ändra färgen på RGB från grönt mot rött? Kanske kan vara något. Ändrade lite grand. Provade olika färger, etc. Sparade antar jag. BAM. BSOD.

Medan jag svor över Gigabytes usla program startade jag om datorn. Ingen BIOS-bild, datorn startade efter några sekunder om sig själv. Ingen bild. Jag drog ur strömmen, väntade, satte i den igen. Försökte starta.

Död. Moderkortet blinkade rött vid CPU-led…RAM-test-led lyste, eller snarare flimrade. Det här såg inte riktigt bra ut. Var den rx580 jag köpt helt knas? Var min PSU dålig, hade aldrig kört den med ett så ”tungt” grafikkort tidigare, kollade att kablarna satt. Ur med rx580, för säkerhets skull ur med PSU också, provade med en annan PSU. Dator död, CPU och RAM blinkar. Ok. Plockar RAM-stickorna, provar med 1. Död. Provar de andra 3 (jag har 4x4GB DDR3), döda. Är det moderkortet som är rökt? Har Gigabytes program sabbat cmos/nvram/något? CMOS reset, ur med batteriet, dött. Har min PSU ballat och stekt hela datorn?

Men nu måste jag till arbetet. Får fixa sedan. Men ser ju inte så bra ut. Kanske måste jag köpa nytt moderkort, CPU, RAM, osv. Och lägga ner arbete på att få igång MacOS på det. Hade typ ALLA mina hårddiskar etc inkopplade också, backuper finns, men…Stressig dag på jobbet.

På kvällen, mer metodisk. Gräver i garderoben, fram med andra minnen, i med en 4GB-sticka. Fnurr-fnurr-”du har bytt CPU och RAM, blablabla”, ja, nu startade datorn. Inga problem. Något har saboterat alla mina 4 RAM-stickor samtidigt. PSU? Grafikkort kortslutning eller något?

Provar rx580 i en äldre dator. Funkar fint, bild i BIOS och allt. Provar med den misstänkta PSU (i samma äldre dator), funkar till synes fint.

All hårdvara verkar funka bra förutom mina 4 st rökta RAM-stickor som är totalt 100% döda, känns inte igen i BIOS eller något.

Provkör (på min huvuddator) MacOS, Windows 11, med RAM jag hittade i garderoben, inga problem.

Så, vad har hänt? Jag är ju ganska fundersam, för om något samtidigt dödar _4_ stycken ramstickor…har RGB Fusion buggat ur och sagt till moderkortet att skicka 3V till mina RAM-stickor, eller vad? Eller är det min PSU som tillfälligt har ballat ur och stekt RAM?

Skam den som ger sig. I med 16GB DDR3 från garderoben. I med mitt rx580 som jag köpt. Det får bära eller brista. Ändrat i BIOS, nu får jag bild direkt vid boot, och i Windows. Kortet är tyst. Ser att något Gigabyte-program börjar starta, är det RGB Fusion? Det känns inte bra. Kastar mig mot resetknappen för att gå in i MacOS eller Windows 11 och plocka bort RGB Fusion. Men reset funkar inte, datorn hänger sig vid BIOS. Ok. Svetten pärlar lite.

En rejäl omstart med strömkabeln utdragen får igång datorn, men jag tar (från MacOS) bort så mycket Gigabyte-relaterat jag kan från ”Windows 10-partitionen” och kan boota Windows 10 för att genom Revo Uninstaller plocka bort allt den hittar relaterat till Aorus Engine och RGB Fusion. Förhoppningsvis är jag av med skräpet nu.

Det är egentligen först nu jag känner mig ha tid att börja googla saken. Och istället för att den här tråden ska väcka frågan om min PSU, inköpt för bara halvåret sedan, är boven så undrar jag nu om RGB Fusion faktiskt dödade mitt DDR3-minne? Känns ju helt galet, men…det tycks nämligen som att andra råkat ut för liknande händelser.

https://linustechtips.com/topic/1430300-rgb-fusion-20-killing...

Datorn funkar fint nu, men jag lär oavsett hålla mig från att ändra något RGB-relaterat framöver. Tappade alla inställningar i BIOS också (inte så förvånande) så får köra nästan stock ett tag. Det verkar som att det enda detta "kostat" mig är mycken möda, stress, och att jag nu sitter med 1333-minnen istället för 1600-minnen (som ju dog). Ändå rätt nöjd att inte behöva flytta till ett annat moderkort, lite meck med MacOS.