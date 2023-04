The Last of Us 1, Callisto Protocol & Dead Island 2 till salu

Köpt hem grafikkort till hemmet och fick med diverse koder på spel. Säljer nu av dessa då det är spel jag ej är intresserad av.

Följande spel finns

The Last of Us 1 - 370kr

Callisto Protocol + Dead Island 2 - 500kr

(Detta kommer som ett paket så kan ej stycka tyvärr)

Koderna finns på två olika AMD konton. Jag har redan verifierat dom med de båda grafikkortet så köparen får ett inlogg som den sedan aktiverar spelen på. The Last of Us och Callisto Protocol finns på Steam. Dead Island på Epic (exklusivt via dom tydligen)

PM om ni har frågor.

Betalning sker via Swish.

