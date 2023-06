Windows-uppdatering installerar gamla AMD-drivrutiner

# Title Sales Platform(s) Initial release date Publisher(s) 01 Minecraft 238,000,000 Multi-platform November 18, 2011[e] Mojang Studios 02 Grand Theft Auto V 180,000,000 Multi-platform September 17, 2013 Rockstar Games 03 Tetris (EA) 100,000,000 Multi-platform September 12, 2006 Electronic Arts 04 Wii Sports 82,900,000 Wii November 19, 2006 Nintendo 05 PUBG: Battlegrounds 75,000,000 Multi-platform December 20, 2017 Krafton 06 Mario Kart 8 / Deluxe 62,250,000 Wii U / Switch May 29, 2014 Nintendo 07 Super Mario Bros. 58,000,000 Multi-platform September 13, 1985 Nintendo 08 Red Dead Redemption 2 53,000,000 Multi-platform October 26, 2018 Rockstar Games 09 The Witcher 3 / Hearts 50,000,000 Multi-platform May 19, 2015 CD Projekt 10 Pokémon R / G / B / Y 47,520,000 Multi-platform February 27, 1996 Nintendo