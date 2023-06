Yamaha RX-V681 startar bara ibland

Jag har en åldrande Yamaha RX-V681 som ibland inte vill starta förrän man gått in i diagnostik läget. Då står det:

NO PROTECT or PS2 PRT: 195

Hittade online att det kan vara:

Power supply voltage (PS) protection detection.

Voltage detects

PS2: ± 7V, +12V, +3.3T, +VP (PRV2_PROTECTION), -3.3V

So in your case there's probably something wrong with one of these power rails and it could be as simple as a regulator going bad and not supplying sufficient voltage

Jag vet inte riktigt hur jag löser detta. Finns det någon elektronikkunnig där ute som kanske vet mer om detta?