Fiber kopplar ner pga mesh-nät?

Du skapar med andra ord en loop i nätet igenom ditt MESH nät och dom blockerar dig p.g.a. det. Kan du beskriva hur ditt nät är ihopkopplat? Är dock lite långsökt då du har väl en router fiberkonverterar ansluter mot direkt? Eller bär du Internet som ett VLAN över ditt LAN?

Jag har haft fiberkonverter direkt kopplad till första deco och sen trådbundet via två switchar till deco nr2. Den tredje har alltid suttit trådlöst. Misstänkte att switcharna och den trådade delen ställt till det så jag kopplade bort den igår och kör helt nu helt otrådat mellan mina deco-puckar. Det fungerar bättre men i morse låg allt nere igen. Mesh systemet är helt out of the box nu så det finns ingen knepig konfig gjord utav mig.