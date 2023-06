Google Pixel Ecosystem

Jag håller på att leta efter en "lagom" smartwatch, är inte speciellt intresserad av massa sport-appar osv.

Vill ha en bra smartwatch för att kunna kolla klockan, se väder, styra Tidal-appen, se notiser samt att den kör WearOS och att den har en bra GPS så jag kan kolla när jag varit ute på en psykeltur.

Då jag har en Pixel 7 Pro så har jag funderat på att "go all-in" med just Pixel Watch samt Pixel Buds Pro (Har idag ett par Jabra Elite Active 75T).

Vet att många på frukt-sidan går just all-in med iPhone, Apple Watch och AirPods tex, just for att det är smidigt och fungerar väldigt bra ihop.

På Android-sidan är det inte lika "simpelt", och jag skulle kunna spara endel dinarer genom att jaga bra erbjudanden från andra aktörer, har bla kollat på Galaxy Watch 4 Classic 46mm som har riktigt bra pris på Amazon, men någonstans i skallen så gnager tanken på att köra allt från Google, just för att de, precis som Apple, "styr" allt och enheterna kommer fungera smärtfritt med varandra.

Är jag helt ute och psyklar eller?