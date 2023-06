Uppkoppling via 5G - ASUS router

Hej!

Har en ASUS RT-AX92U router. Den har "Dual WAN" vilket medför att den kan koppla upp mot Internet via t.ex. fiber eller USB-modem.

Tänkte kolla överföringshastigheter via 4G/5G (Idag finns inte något alternativ - utan att "gräva" ny fiber till lokalen.)

Den spontana lösningen blev att ansluta en mobil (Samsung Galaxy S20) via USB. Just nu innehåller den bara ett "data sim" till ett annat abonnemang.

Efter konfigurering hoppade Internet igång på hela nätverket. Överföringshastigheten är acceptabel. (även om jag inte får 5G - alltid - oftast 4G+). Abonnemanget finns hos Telia.

Så långt inga direkta problem.

Men så önskade jag göra "port forwards" i ASUS-routern, men får inte önskad funktion.

Det verkar som mobilen i sig blir en "router"

ASUS-routern har den lokala adressen 192.168.1.254

Kör jag t.ex. https://whatismyipaddress.com/ får jag resultatet 95.193.100.117.

Men ...

Kör jag CMD/tracert i windows visas följande .:

Tittar jag i telefonen finns både ip-adressen 192.168.45.60 och 10.19.162.134

Detta förklarar nog varför "port forwards" i routern inte får önskad effekt.

Skulle ett "vanligt" USB-modem lösa mitt önskemål?

Eller en 5G-router?

Eller en VPN-tunnel?

Eller ...

Att jag inte får fast IP-adress via mobilnätet - tror jag inte kommer att ställa till med problem.

Finns det någon lösning? (jag är inte så bra på detta)

Är inte sugen att lägga ut några 1000-lappar för att se att denna lösning är omöjlig.