Svensk forskare: AI kan utrota mänskligheten

Skrivet av Kaleid: Tack, unilad borde ha googlat några minuter till innan de publicerade för klicks Gå till inlägget

Samtidigt, så förnekar de väl inte att det skulle kunna vara ett tänkbart scenario (plausible).

""We've never run that experiment, nor would we need to in order to realize that this is a plausible outcome." He clarifies that the USAF has not tested any weaponized AI in this way (real or simulated) and says, "Despite this being a hypothetical example, this illustrates the real-world challenges posed by AI"