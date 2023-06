ASUS XG43UQ - Lyckas inte koppla upp lång HDMI-kabel mot nya grafikkort

Hej!

Jag har ett ilandsproblem som jag vill ha hjälp med. För ett halvår sedan skaffade vi en ASUS XG43UQ monitor att använda som TV. Det normala användningsområdet är för PS5an och Chromecast, och där gör den ett utmärkt jobb.

Ett problem var dock uppenbart från början, vår 10 meters Deltaco HDMI 1.4-kabel lyckades inte koppla upp särskilt lyckat med mitt GTX 1070 kort. Däremot gick det utmärkt med min sambos äldre GTX 770. Med detta drog jag slutsatsen att HDMI-porten på 1070-kortet var på något vis skadad eller hade sämre signalstyrka, men grät inte (så mycket) för det.

Nyligen skaffade jag mig ett RTX 4070 efter mycket om och men - diskussion huruvida detta var ett klokt val eller ej håller jag helst undan från denna tråd - och då fick min bättre hälft 1070-kortet.

Jag provade att koppla i ovan nämnda HDMI-kabel i 4070-kortet och... well, det funkade inte heller. När jag kopplat in och sätter på monitorn mot rätt input - provat både ingång 3 och 4 på den, alltså de två HDMI 2.0 ingångarna - blir det ett märkligt sprakade och surrande i högtalarna i några sekunder, och visar därefter No Signal och går tillbaka till standby.

När den sätts på registrerar Windows 10 den nya skärmen med all meta-data den har att ge (skärmens namn, native upplösning och dylikt) men det visas ingen bild, och några sekunder senare stänger monitorn av eftersom den inte får signal och operativsystemet avregistrerar skärmen igen - den försvinner alltså från både Windows egna bildskärmsinställningar och Nvidias kontrollpanel.

Detta händer på liknande vis på både 1070 och 4070 korten nu. Jag har uppdaterat firmware på monitorn till v041, och kör Nvidias driver-version 535.98 från 30:e Maj på bägge datorer. Vid ett tillfälle lyckades jag få den att köra mot 4070-kortet i några sekunder, när jag hann ställa om upplösningen till 1080p men gav upp snabbt därefter igen - alltså tillbaka till No Signal läget.

Nu är då frågan; Var i kedjan är det troligast att problemet ligger? Är det grafikkorten, utgångarna, kabeln eller monitorn? Då 770-kortet lyckades koppla bra är det frågan vad som gjorde det kortet mer speciellt?

Jag spekulerar att 770 kortet har starkare signalstyrka, men en annan idé är om det finns någon ny feature mellan 700-serien och 1000-serien som helt enkelt inte fungerar på HDMI 1.4 och något blir galet när drivern försöker använda den? Om det skulle vara det senare, skulle det kanske funka att köpa en ny HDMI 2.0 kabel? (Finns tyvärr inga HDMI 2.1 eller DP 1.4 kablar i 10 meters längd som jag har sett - EDIT; Har letat dåligt, hittade både 10 meters HDMI 2.1 och DP 1.4!)

Någon som sett liknande eller har någon idé på något mer jag kan testa?