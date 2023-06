BF2042 - Spelare söks

Tjena Sweclockers!

Jag är en "Old-School" BF spelare från tidigare släpp (sedan BF1942) som nu igen börjat gilla de "nya" BF2042, söker några sköna grabbar/team som spelar för att ha det kul men också spelar halvt-seriöst i emellanåt.

Är dock ny på BF2042 men ser ändå att "I will keep up with the pace" så att säga, hojta till eller adda mig på EA appen: BrainMadnessTV.

Gärna spelare på 25+... #NoHateForTheYoungerGen