Hur kan man ta sig till jobb vid Sillicon Valley?

Här är min situation. Jag kommer gå computer science kursen på Cambridge till i höst i år (fick det just verifierat). Hur kan man ta sig från att ha läst computer science på Cambridge till jobb på stora företag som Google, Facebook, Microsoft etc i Silicon Valley? Är det effektivast att försöka hitta jobb för dessa företag i Sverige och sedan byta till kontoret i Silicon Valley? Borde jag försöka hitta jobb i Storbrittanien, där jag kommer plugga, och sedan byta till USA? Borde jag söka till USA direkt och be till gud att de vill ge mig arbete och hjälpa mig med visum för att få jobba där, även fast jag inte kommer ha gått på något amerikanskt universitet?