Apple håller låda klockan 19:00 

Apple Air 15" blir grymt.

Jag har alltid påstått att sambandet mellan hur stor laptop man vill ha och hur "kraftfull" den ska vara är inte linjär, speciellt när vi pratar om grundstorlekar. Men hittills har det inom Apple bara funnits väldigt dyra 15" laptops, speciellt för personer som egentligen hade klarat sig på en laptop från år 2013, men de vill ha en ny.

Jag förväntar mig dock inga priser som på något sätt gör en glad, detta p.g.a. inflation plus att alla priser bara skenar iväg. Jag gissar på 25 000kr för 15", 16GB ram, 512GB SSD varianten. En perfekt skoldator för många förutom priset.

Jag själv har börjat använda usb c på skärmar nu, det fungerar ok. Så många usb c utgångar och det räcker med en enda hdmi port.

Jag har ett väldigt vagt minne att macbook runt år 2003 som många studenter köpte gick på runt 16 000kr. Med tanke på inflation och annat så idag 20år senare inte 25 000kr extremt mycket. Skillnaden är dock att dessa studenter idag kan få bra superbilliga alternativ som också klarar av att driva Word, Excel, Powerpoint och webbläsaren chrome.