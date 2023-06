Het laptop | Razer Blade 15 Base (2021) - Hävda reklamation ?

Hårdvara :

Produkt : Razer Blade 15 Base (2021)

Core i7

16GB

512GB SSD

144Hz 15.6"

RTX 3060

Lite bakgrund ,

Köpte laptopen på avbetalning juni 2021 , och har den nere på landet som gamingburk.

Den har varit sparsamt använd , en uptime på ca 190 timmar totalt sett.

Däremot så har jag hållit den uppdaterad på OS och spel hela tiden.

Problemet är att den blir väldigt varm , och att den ibland stängt av sig när den varit idle.

Då jag inte haft den igång så ofta eller länge varje gång så har det inte riktigt varit något man reflekterat över , eller har man det så har är det bortglömt till nästa gång.

Men denna helgen så vart jag mera uppmärksam på konstigheterna.

Vi tittade på film via laptopen , och var tvugna att avbryta , så annan person skulle egentligen bara pausa filmen.

1 timme senare så kommer jag tillbaka för att stänga av maskinen, och den är helt av.

Nästa dag , den går inte igång med enkelt tryck på ON , utan jag är tvungen att köra en power cycle med att hålla in ON en längre stund.

Startar som vanligt.

Installerar Diablo 4 , drar igång uppdateringar osv.

Uppdaterar grafikdrivrutiner då det krävs.

Första två timmarna av spelande går utan problem även om jag noterar att det börjar lukta om datorn , och att den börjar bli varm på gränsen till brännhet.

Ställer ner den på ett IKEA ELLOVEN då den har metallyta för att hjälpa den hålla sig sval.

Avslutar spelet och stänger av datorn efter ytterligare 2 timmar.

Allt flöt på som det skulle när jag lirade första sessionen.

Lite senare på kvällen så startar jag upp datorn igen och efter ca 5 minuter inne i spelet så börjar det lagga nått enormt.

Jag känner på datorn och jag bränne mig mer eller mindre på höger handlov , när jag lade handen på högra nedre delen av datorn. Dvs till höger om touchpaden för att kunna navigera muspekaren.

Kollar runt efter hotspots och konstaterar att raden för F1--> F12 är riktigt varmt så det gör ont , samt värre mot skärmen.

Hade man kört WASD , kan man haft lite av koka upp vatten effekt , man känner inte att det blir varmt så det blir farligt.

Kör igång HWinfo och kollar CPU-temp och de ligger på 95-100 grader.

Samma sak med GPU-Z , grafikkortet ligger på samma range i värme.

Kollar runt lite och ser att det verkar vara ett problem med kylningen på den här modellen att de blir väldigt varma.

Jag skickade till ÅF en ticket och begärde reklamation. De har inte hunnit svara ännu.

Frågeställningen till er på SWEC är : Är det en rimlig begäran med en reklamation och om den går igenom så borde väl ränta på avbetalningen återbetalas ?

Kommentarer om att avbetalningens vara eller icke vara undanbedes då detta inte är relevant för min fråga