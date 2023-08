Spionkamera med automatisk tidsinställning [LÖST]

Hej,

Jag undrar om någon här känner till en spionkamera i bilnyckelform eller pennform som kan spela in video (med ljud) och har en tidstämpel på videon?

Inställningen av tiden på kameran sker antingen via koppling till dator via USB-kabel eller via Wi-Fi-koppling till en smartphone/surfplatta. Själva inställningen av tiden på kameran ska ej ske genom att välja en tid på en meny eller genom manuell redigering av en textfil.

Helst ska det ske automatiskt genom WiFi-koppling eller så fort den kopplas till en dator.

Jag har själv sökt runt men ej hittat en sådan kamera än.