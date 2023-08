Skrivet av Sarato: Han jobbar aktivt emot fackförbund och sparkar folk som inte är ja-sägare till hans förslag och ideer. Sedan finns det en uppsjö fler saker man gott kan kritisera honom för:

Suck.

Du orkar inte göra någon research själv, så du kollar på en video som bekräftar dina ogrundade åsikter och känner att det är gott nog, även när det bör vara ganska uppenbart att personen själv inte gjort någon som helst research?

Videon är full av spekulationer, rykten som blivit debunked för massa år sedan samt personens egna åsikter som knappast kan ses som fakta på något vis.

Videon nämner att Musk är endast bra på att hitta andra talangfulla personer att jobba åt honom.

Han är absolut bra på att attrahera talangfulla personer, ingen kan bygga så enorma företag som han har gjort helt själv.

Men att säga att han är dålig på att koda? Han skapade Zip2 som verkar mest ha varit kodad av han själv, som senare såldes för över $300m till Compaq. Hur många kodare känner du till som skapat företag värt $300m+, trots att de var värdelösa på att koda?

Senare X.com som gick samman med Confinity och blev en del av PayPal (som en grundare i X.com, som är en del av grunden till PayPal, så är det rätt konstigt att säga att Musk inte var en av grundarna av PayPal. Han var dessutom CEO över PayPal efter att de gick samman).

Att säga att han inte är en founder av Tesla är också ganska korkat.

När han investerade i Tesla, så var de två pers som hade en plan på att göra en elektrisk bil som inte ens var i närheten till att vara ekonomiskt gångbar. De ägde inte ens namnet Tesla. Martin Eberhard, som gärna vill påstå sig vara grundaren, och att Tesla aldrig skulle ha klarat sig utan honom, verkar inte ha tillfört någonting alls av värde, utan snarare var en enorm risk. Eberhard, trots att han var värd ca $10m vid tillfället, var inte ens villig att investera en enda krona i sitt egna företag.

Elon Musk investerade överlägset mest i företaget, han såg till att de lyckades köpa rättigheterna till Tesla Motors som redan ägdes av en annan person. Tesla "startades" (mer eller mindre bara en ide på ett papper, inga pengar, inga patent, inga tillgångar alls, en ide som i slutändan inte ens var ekonomiskt gångbar), I mitten på 2003. Elon Musk investerade i företaget i Februari 2004. Det var inte förns 2008, när Elon Musk tog över som CEO och Eberhard hade blivit utsparkad från företaget, som de lyckades börja producera sin första bil.

Eberhard har gjort försök efter det att skapa en elbil, men inte lyckats. Han har även blivit "uppköpt" och utsparkad från ytterligare minst ett företag. Att tro på Eberhards version verkar lite korkat, i bästa fall.

Den där smaragdgruvan har det varit rykten om länge nu, men aldrig någonsin har någon lyckats hitta något bevis alls för dess existens. Inget dokument där hans far står som ägare, ingen som vet vart denna gruva ska ha funnits exakt, ingen som jobbat i denna gruva. Inget bevis alls. Inte ens hans far (som Elon är väldigt kritisk till, de har inte en bra relation), har någonsin öppet sagt att han ska ha ägd någon gruva. Det finns inga bevis på att Errol Musk någonsin ska ha varit speciellt rik. Detta om något är extremt enkelt att motbevisa, och inte ha med i videon, om man gjort någon som helst research innan. Det är extremt uppenbart att "KnowledgeHusk" inte har gjort det. Finns noll "knowledge" i videon, endast åsikter och sedan länge motbevisade rykten.

"When projects like the HyperLoop fail", fast Elon Musk har endast gett HyperLoop som ett förslag mer eller mindre, aldrig själv tagit på sig att jobba med det. Dock har han "The Boring Company", som gör tunnlar, inte i en hyperloop-version, men de jobbar aktivt och har flera tunnlar på gång just nu, flera redan gjorda sedan tidigare. Företaget är förövrigt värderat till över $5.5 miljarder. Att kalla det "failed", om han nu syftar på The Boring Company (vilket han visar bilder från deras tunnel när han nämner HyperLoops "fail"), så har jag svårt att se det som ett misslyckande. Kanske han helt enkelt inte alls vet vad skillnaden mellan HyperLoop och The Boring Company är? Med hans totala avsaknad av research, så är det ju tämligen troligt faktiskt.

Där är vi 2 minuter in, i en nästan 12 minuter video. Jag tänker inte fortsätta analysera videon längre än så.

Jag tycker att jag mer än nog bevisat att videon du länkade är totalt irrelevant i någon som helst syfte annat än pajkastning mot Elon Musk, det finns ingen välresearchad fakta i videon alls.

Skrivet av WebbkodsLärlingen: Om du inte själv kan gissa dig fram (exempelvis: hantering av anställda på Twitter, ej våga kritisera sin pappa/Nalle 'Xi' Puh, fortsatt möjliggöra spridning av desinformation vilket polariserar samhällen) så antar jag att du är mer en "kultföljare" än en vanlig "följare" av Musk, vare sig det är med flit eller inte! Vissa projekt är mycket bra dock, men inte människan bakom dem, imho. Mvh,

Låter lite som copy-paste kritik utan att ha någon som helst fakta här också.

Vänligen expandera på dina klagomål. Vad är det av hanteringen på Twitter som är särskilt dåligt hanterat?

Uppenbarligen så har Twitter inte bara lyckats överleva sedan de sparkade ca 3/4 av alla anställda, de har fler användare än någonsin förr, plattformen utvecklas snabbare än någonsin förr. Vad är problemet?

Är det att anställda förväntas jobba för mycket? Jag kan inte påstå att det är en hälsosam miljö att jobba i någon av Elon's företag under en lång tid, det är mycket jobb och mycket stress, absolut. Dock är de ju personer som kan ta egna val, och som säkerligen är talangfulla och erfarna nog att kunna få jobb nästan vart som helst om de så vill, där de kanske kan hitta en bättre balans mellan arbete och sitt privatliv. Dock är ju denna typ av miljö vanlig inom många stora företag, inte bara just Twitter/X.

Vad är det som du tycker att Musk bör göra gentemot Xi?

Rent logiskt verkar det finnas två val.

Antingen kan man vara öppet kritisk mot Kina, och därmed inte kunna driva något slags företag i Kina, eller så kan man inte göra det, och driva ett företag.

Kanske ser Elon det som att om han får välja mellan att vara kritisk mot Kina, trots att det skulle göra totalt 0 skillnad för vad Kina väljer att göra, eller om han kan tillverka Tesla's i Kina och påskynda våran övergång till elektriska bilar, vilket är ett måste oavsett (vi måste övergå till förnybara energikällor för allt. Så som namnet antyder så är de just förnybara, olja, gas etc är ej det).

Så... Försök göra något bra för hela världen, eller var kritisk mot ett styre av ett land för sakens skull, även fast de inte gör någon skillnad? Elon Musk verkar ha valt det förstnämnda, du kanske föredrar när folk grandstandar trots att det inte påverkar något alls? Kul för dig.

Vad är det Elon Musk gör som "fortsatt möjliggöra spridning av desinformation vilket polariserar samhällen"?

Vänligen ge exempel på den typ av desinformation som Elon själv sprider, och hur det polariserar sämhällen.

Det känns inte som att du kommer ge några bra svar på någon av dessa frågor.

Jag misstänker att du antingen inte svarar alls, att du gör något slags påhopp ("haha, du är en elon-puppet, lulz") utan något svar på kritiken, eller att du copy-pastar annan, oresearchad information som inte ens stämmer.

Snälla, imponera mig och ge ett vettigt, faktabaserat svar istället.

Elon Musk är absolut inte en perfekt person.

Han är säkerligen svår att jobba för, arbetsmiljön på hans företag är nog inte hälsosam för de flesta, om man inte är extremt stresstålig och verkligen älskar sitt jobb, han gör så klart misstag, ingen bör avgudas eller ha ett kultfölje (samma med exempelvis Steve Jobbs, som av allt att döma var ännu svårare person att ha att göra med).

Dessa två kommentarer som jag citerat ovan är knappast opartiska.

Vissa avgudar Elon, när han inte förtjänar det.

Dessa två hatar Elon, när han inte förtjänar det.

Ingen är bättre än den andre.

Gör eran egen research, sluta kolla på vad andras åsikter är och ta det som fakta.

Spendera 3 sekunder och inse att det ni upprepar som duktiga små papegojor är sedan länge motbevisat, det är verkligen inte alls svårt.

Istället för att spendera 12 minuter på att kolla på en video, så kan ni spendera 12 minuter på Google och bli långt bättre införstådd.

Det är lite läskigt att personer kan kolla på en uppenbart oresearchad video och ta det som fakta.

Detta är ändå personer som mest troligt får rösta.

Vad kan inte en 12 minuters video full av fel få dessa personer att göra, när de litar blint på att allt de ser är sant?

Suck.