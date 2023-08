AOC gamingskärm utan möjlighet att ändra skärpa

Skrivet av NodCommander: Skärpa? Gå till inlägget

Sharpness control som det ofta är på tv-skärmar. Se ovan, så svarade jag. Men ju mer jag läser om det så hittade jag en text som förklarar en del.

”The sharpness control gives the false impression that it will increase or improve the resolution of the TV's image.”