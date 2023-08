Helgsnack: Vad har du köpt som är bra och billigt?

Jag är en pessimist som aldrig blir riktigt nöjd.

Men jag har köpt en hel del verktyg av märket Parkside på Lidl, som usb c lödkolv, usb c miniskruvdragare etc för 150kr. Där min åsikt är att de ofta motsvarar ett verktyg för det dubbla.

Och Parkside verktygen verkar ibland ligga lite före, för var annars köper man en lödkolv med usb c laddning i sverige? https://www.youtube.com/watch?v=TWmOFMT74e0

Perfekt på joggingturen och ens iPhone börjar glappa och man tar upp lödkolven från fickan. (skämt, men det är bra att ha med sig en laddbar lödkolv)

Förr i tiden kunde man besöka Jula, Harald Nyborg, Överskottsbolaget, Rusta och göra fynd. Idag har dessa butiker typ samma saker hela tiden, spänningen att besöka dem är borta. Värst är dock biltema som typ aldrig någonsin har rea på något.